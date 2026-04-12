«Аж плакать хочется»: Анна Пересильд эмоционально высказалась о травле в Сети

16-летняя актриса Анна Пересильд откровенно поделилась своими мыслями о давлении и агрессии, с которыми она сталкивается в социальных сетях. В своем Telegram-канале она рассказала о личных переживаниях и призвала подписчиков быть более внимательными и добрыми друг к другу.
Пересильд-младшая отметила, что в последнее время все чаще задумывается о том, как легко люди позволяют себе делать резкие и обидные высказывания в интернете. По ее словам, она хорошо знает, что такое хейт, так как подвергается критике как за свою внешность, так и за творческую деятельность.
— Так много грустного и обидного пишут про других, что аж плакать хочется. Проходить через этот бесконечный хейт ужасно непросто, — отметила юная артистка.
Актриса описала чувство, знакомое многим публичным личностям: когда усилия, вложенные в проект, вместо признания встречают волну непонимания и недовольства. В такие моменты, по ее мнению, особенно важна поддержка коллег и близких, которые напоминают о ценности ее работы.
Размышляя о причинах такой агрессии, Пересильд пришла к выводу, что негатив чаще всего исходит не от «справедливого осуждения», а от внутренних проблем комментаторов, поскольку у многих из них в жизни «не все так хорошо».
После размышлений о травле в публикации юная артистка призвала людей не тратить силы на злость и осуждение, а акцентироваться на выстраивании себя и своей жизни.
В июле прошлого года певец Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд перестали скрывать свои отношения. Позже Дмитриенко рассказал, как долго добивался доверия от семьи избранницы. Он уже давно знаком с ее родителями, которые одобрили их отношения. По его словам, доверительные отношения у него сложились и с мамой возлюбленной, актрисой Юлией Пересильд, и с отцом, 74-летним режиссером Алексеем Учителем.