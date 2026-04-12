«Сиганула в ущелье»: Олег Газманов едва не потерял жену из-за экстрима в Сочи

Ранее Олег Газманов признался, что никогда не планировал жить на одну пенсию, и это желание подстёгивает его продолжать творческую карьеру в любом возрасте. Музыкант назвал странным вопрос о том, хватило бы ему этих выплат, поскольку он привык к достойному уровню жизни и много зарабатывает. По его словам, всем и так понятно, что он хорошо зарабатывает, и он не видит смысла в таком вопросе. Артист также отметил, что его пенсия, скорее всего, выше среднего размера по стране.