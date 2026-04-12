Нового премьер-министра Венгрии изберут в течение 30 дней

Шуйок отметил, что после того, как станут известны итоги голосования, он проведет консультации с лидерами всех партий, прошедших в Государственное собрание. Затем, в соответствии с конституцией и политическими традициями, последует предложение о формировании правительства. Президент подчеркнул, что выборы прошли без нарушений, а рекордно высокая явка (77,8%) свидетельствует о зрелости венгерской демократии.