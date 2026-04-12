Нового премьер-министра Венгрии изберут в течение 30 дней

Парламентские выборы состоялись с рекордной явкой избирателей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что первая сессия парламента нового созыва, на которой изберут премьер-министра страны, состоится в течение 30 дней после выборов, прошедших 12 апреля. Свое заявление он сделал в штаб-квартире Национального избирательного бюро в Будапеште.

Шуйок отметил, что после того, как станут известны итоги голосования, он проведет консультации с лидерами всех партий, прошедших в Государственное собрание. Затем, в соответствии с конституцией и политическими традициями, последует предложение о формировании правительства. Президент подчеркнул, что выборы прошли без нарушений, а рекордно высокая явка (77,8%) свидетельствует о зрелости венгерской демократии.

«Каким бы ни был результат выборов, он будет означать законные полномочия в выборе того курса, которым Венгрия будет двигаться в следующий период», — сказал Шуйок.

Ранее KP.RU писал, что в Венгрии 12 апреля завершились парламентские выборы: жители избирали 199 депутатов, от итогов голосования зависит, останется ли у власти Виктор Орбан или победит лидер оппозиции.

В то же время главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что Орбану не дадут остаться у руля венгерского парламента, а результаты, скорее всего, будут подтасованы. По ее словам, жители европейских стран не хотят ссориться с Россией, но к власти в итоге приводят нужных Западу лидеров.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
