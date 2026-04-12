Глава Eni Дескальци призвал приостановить запрет на импорт СПГ из России

Евросоюз ранее утвердил план поэтапного отказа от импорта российских нефти и газа. Краткосрочные контракты на газ могут действовать до середины 2026 года, долгосрочные — до 1 января 2028 года, а импорт российской нефти планируют полностью прекратить к концу 2027 года. В результате доля российского газа в импорте ЕС уже сократилась с 40% в 2021 году до 13%, а нефти — до 3%.