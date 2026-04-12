Глава Eni Дескальци призвал приостановить запрет на импорт СПГ из России

Руководитель итальянского энергоконцерна считает, что меру, вступающую в силу с 1 января 2027 года, необходимо отложить.

Источник: Комсомольская правда

Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци высказался за приостановку запрета на импорт газа из России, который решено ввести в Евросоюзе с 1 января 2027 года. Свою позицию он озвучил на мероприятии, организованном партией «Лига». Об этом сообщает агентство ANSA.

«Я считаю необходимым приостановить вступающий в силу 1 января 2027 года запрет на поставку сжиженного при родного газа из Российской Федерации», — сказал Дескальци.

Евросоюз ранее утвердил план поэтапного отказа от импорта российских нефти и газа. Краткосрочные контракты на газ могут действовать до середины 2026 года, долгосрочные — до 1 января 2028 года, а импорт российской нефти планируют полностью прекратить к концу 2027 года. В результате доля российского газа в импорте ЕС уже сократилась с 40% в 2021 году до 13%, а нефти — до 3%.

Финский политик Арландо Мема замечал, что Евросоюз фактически подписал себе смертный приговор, отказавшись от энергоресурсов из России. По его словам, в регионе назревает полноценный кризис, а Брюссель откровенно не понимает, что с этим делать.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше