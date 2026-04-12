Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци высказался за приостановку запрета на импорт газа из России, который решено ввести в Евросоюзе с 1 января 2027 года. Свою позицию он озвучил на мероприятии, организованном партией «Лига». Об этом сообщает агентство ANSA.
«Я считаю необходимым приостановить вступающий в силу 1 января 2027 года запрет на поставку сжиженного при родного газа из Российской Федерации», — сказал Дескальци.
Евросоюз ранее утвердил план поэтапного отказа от импорта российских нефти и газа. Краткосрочные контракты на газ могут действовать до середины 2026 года, долгосрочные — до 1 января 2028 года, а импорт российской нефти планируют полностью прекратить к концу 2027 года. В результате доля российского газа в импорте ЕС уже сократилась с 40% в 2021 году до 13%, а нефти — до 3%.
Финский политик Арландо Мема замечал, что Евросоюз фактически подписал себе смертный приговор, отказавшись от энергоресурсов из России. По его словам, в регионе назревает полноценный кризис, а Брюссель откровенно не понимает, что с этим делать.