Гимнасты Казахстана взяли три медали на Кубке мира

Казахстанский гимнаст Милад Карими стал серебряным призёром этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке.

Источник: DKNews.kz

Финалы очередного соревновательного дня прошли сегодня с участием сильнейших спортсменов мира, передает DKNews.kz.

Результаты соревнований:

  • Упражнение на перекладине:

    • Милад Карими (Казахстан) — 14,933.

    • Танг Чиа-Хун (Тайбэй) — 15,233.

    • Анхель Барахас (Колумбия) — 14,833.

Место:

  1. Танг Чиа-Хун — 1 место

  2. Милад Карими — 2 место

  3. Анхель Барахас — 3 место

Другие результаты:

  • Накануне Зейнолла Ыдрысов завоевал серебро в упражнении на коне.

  • Нариман Курбанов, серебряный призёр Олимпиады в Париже, стал бронзовым призёром.

Итоги:

Казахстанская команда завершила этап Кубка мира с тремя медалями.

Значение результатов:

Результаты этапов Кубка мира являются важным индикатором формы спортсменов перед крупными международными стартами. Успешные выступления Карими и других гимнастов подтверждают конкурентоспособность сборной Казахстана на мировой арене.

Перспективы:

Такие достижения укрепляют позиции страны в спортивной гимнастике и повышают шансы на медали на предстоящих чемпионатах и Олимпийских играх.