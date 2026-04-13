Гимнасты Казахстана взяли три медали на Кубке мира

Финалы очередного соревновательного дня прошли сегодня с участием сильнейших спортсменов мира, передает DKNews.kz.
Результаты соревнований:
Упражнение на перекладине:
Милад Карими (Казахстан) — 14,933.
Танг Чиа-Хун (Тайбэй) — 15,233.
Анхель Барахас (Колумбия) — 14,833.
Место:
Танг Чиа-Хун — 1 место
Милад Карими — 2 место
Анхель Барахас — 3 место
Другие результаты:
Накануне Зейнолла Ыдрысов завоевал серебро в упражнении на коне.
Нариман Курбанов, серебряный призёр Олимпиады в Париже, стал бронзовым призёром.
Итоги:
Казахстанская команда завершила этап Кубка мира с тремя медалями.
Значение результатов:
Результаты этапов Кубка мира являются важным индикатором формы спортсменов перед крупными международными стартами. Успешные выступления Карими и других гимнастов подтверждают конкурентоспособность сборной Казахстана на мировой арене.
Перспективы:
Такие достижения укрепляют позиции страны в спортивной гимнастике и повышают шансы на медали на предстоящих чемпионатах и Олимпийских играх.