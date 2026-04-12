Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле заявили, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас училась в плохой советской школе

Дмитрий Песков также усомнился, что политик смогла бы защитить диплом в МГУ.

Источник: Клопс.ru

В Кремле раскритиковали главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас и заявили, что она училась в «плохой советской школе». Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал в беседе с Павлом Зарубиным, фрагмент которой журналист опубликовал в своём телеграм-канале в воскресенье, 12 апреля.

Песков напомнил, что окончил МГУ имени Ломоносова, но не может представить, чтобы Каллас была выпускницей его вуза. По его мнению, нынешняя глава евродипломатии «не смогла бы [там] защитить диплом». Когда Зарубин напомнил, что политик всё же училась в советской школе, представитель Кремля возразил:

Плохой советской школе, тогда тоже были плохие школы".

Песков не впервые критикует поведение и риторику главы дипломатии ЕС. В январе он задавался вопросом, «как с Каей Каллас вообще о чём-то говорить», и уверял, что её не пустят за стол переговоров по украинскому конфликту ни Россия, ни США.

В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас.
