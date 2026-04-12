«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» в Петербурге и сохранил лидерство в РПЛ

Уже на 21-й минуте хозяева поля вышли вперёд: точный удар удался бразильскому полузащитнику Венделу. Однако гостям удалось восстановить равновесие во втором тайме — на 69-й минуте уругвайский хавбек Лукас Оласа поразил ворота соперника.
Острейшая концовка встречи запомнилась удалением. На 78-й минуте красную карточку получил бразильский вингер хозяев Педро, оставив свою команду в меньшинстве.
Благодаря добытому очку «Краснодар» остался на вершине турнирной таблицы, набрав 53 балла. Сине-бело-голубые с 52 очками располагаются следом. Оба клуба прервали свои победные серии, длившиеся три встречи.
