Партия «Тиса» лидирует на выборах в Венгрии после подсчета около трети голосов

Оппозиционная партия «Тиса» во главе с евродепутатом Петером Мадьяром лидирует на парламентских выборах в Венгрии. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 37,04 процента протоколов, партия получила 51,22 процента голосов.

Правящий альянс премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) набирает 40,11 процента голосов.

В результате «Тиса» получает 132 мандата в 199-местном парламенте, тогда как «Фидес» и ХДНП — 59 мест. Ультраправая партия «Наша Родина» заручилась поддержкой 6,09 процента избирателей и получит восемь мест в парламенте.

Президент Тамаш Шуйок сообщил, что заседание Национального собрания Венгрии, на котором будет избран премьер-министр, состоится в течение 30 дней после выборов.

Голосование завершилось 12 апреля в 20:00 по московскому времени. По данным NVI, явка избирателей составила 77,8%.

Действующий премьер страны Виктор Орбан и его жена Анико Леваи уже сходили на избирательный участок и отдали свои голоса на парламентских выборах.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.
