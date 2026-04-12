Оппозиция увеличила отрыв: Орбан проигрывает выборы в Венгрии

Оппозиционная Орбану «Тиса» укрепила лидерство на выборах в Венгрии.

Оппозиционная правящей коалиции Виктора Орбана партия «Тиса» увеличила отрыв от конкурентов на выборах в Венгрии. Об этом сообщило Национальное избирательное бюро.

После подсчета 29,21% голосов «Тиса», которой руководит евродепутат Петер Мадьяр, получала 132 из 199 мест в парламенте страны. После подсчета 45,7% голосов это число возросло до 135 мест в парламенте, то есть оппозиции достанется две трети голосов.

Правящая коалиция Орбана (партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и христианские демократы по промежуточным данным может рассчитывать на 57 депутатских кресел. Еще 8 мест пока достается праворадикальной венгерской партии «Наша родина».

Ранее KP.RU сообщил, что в Венгрии завершились парламентские выборы. Явка на выборах стала рекордной еще до их окончания. Всего правом голоса обладают более 8 миллионов граждан Венгрии с учетом тех, кто находится за рубежом. Основным конкурентом партии Орбана «Фидес» считается возглавляемая Петером Мадьяром партия «Тиса», которая нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, а также на одобрение финансирования киевского режима.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
