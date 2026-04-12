Аналитики выяснили, в каком виде предпочитают есть корюшку петербуржцы

Исследование показало, что петербуржцы чаще всего приобретают сырую корюшку для приготовления в домашних условиях. Также среди популярных вариантов — вяленая и соленая рыба, которая считается одним из любимых весенних перекусов горожан. Корюшку нередко покупают вместе с мукой, маслом, панировочными сухарями, лимонами, зеленью, свежими овощами, картофелем, квашеной капустой и маринованными огурцами. Такой ассортимент покупок свидетельствует о том, что рыбу, как правило, готовят простыми способами, такими как жарка или выпекание, и подают с гарниром.