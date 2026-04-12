Аналитики выяснили, в каком виде предпочитают есть корюшку петербуржцы

Аналитики выяснили, как жители Санкт-Петербурга предпочитают употреблять и готовить корюшку, а также с какими продуктами ее чаще всего покупают. Об этом пишет «Петербургский дневник».
Исследование показало, что петербуржцы чаще всего приобретают сырую корюшку для приготовления в домашних условиях. Также среди популярных вариантов — вяленая и соленая рыба, которая считается одним из любимых весенних перекусов горожан. Корюшку нередко покупают вместе с мукой, маслом, панировочными сухарями, лимонами, зеленью, свежими овощами, картофелем, квашеной капустой и маринованными огурцами. Такой ассортимент покупок свидетельствует о том, что рыбу, как правило, готовят простыми способами, такими как жарка или выпекание, и подают с гарниром.
Официальный сезон ловли корюшки начинается 15 апреля и продлится до 31 мая. Наиболее выгодным периодом для приобретения рыбы считается конец апреля — начало мая, поскольку в это время наблюдается максимальный вылов.
Время покупки, будь то ранний вылов или пик сезона, не оказывает влияния на вкусовые качества рыбы, однако сказывается на ее запахе. Запах же является основным показателем качества корюшки.
— У свежевыловленной рыбы он яркий и «огуречный», а при заморозке становится слабее. Большие сети следят за качеством и покупают рыбу у проверенных поставщиков, поэтому в магазинах вы не ошибетесь с выбором, — приводят слова аналитиков в материале.
Полакомиться этой рыбой любят и в Москве. На рынках «Москва — на волне» появилась ладожская корюшка — охлажденная, с нежной текстурой и тонким ароматом, напоминающим запах огурца.