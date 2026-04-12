Sky: Британия не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива вместе с США

Великобритания не будет принимать участие в военной миссии Соединенных Штатов Америки в Ормузском проливе по блокаде проходящих судов. Об этом 12 апреля сообщил телеканал Sky News.
Ранее в этот же день, в воскресенье, американский лидер Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США начинают блокаду стратегически важной морской артерии. По его словам, в этой операции примут участие также и другие государства. Однако какие именно, глава Белого дома не стал раскрывать.
Трамп также заявил, что хорошо оценивает прошедшие переговоры с иранской делегацией в Исламабаде. По его словам, стороны пришли к согласию по большинству затрагиваемых вопросов, помимо ядерного оружия. Однако в Министерстве иностранных дел Ирана дали прошедшим переговорам с американской стороной совершенно иную характеристику. Здесь заметили, что политическая беседа проходила атмосфере недоверия. Кроме того, мнения сторон по наиболее важным вопросам разошлись принципиально.
Ранее член экспертного совета «Офицеров России» Василий Дандыкин объяснил, какие трудности ждут США в блокаде Ормузского пролива. По словам эксперта, для операции, на которую нацелилась Америка, не подходят крупные эсминцы — нужны катера береговой охраны, но их к иранскому берегу не подпустят.