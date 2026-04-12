Sky: Британия не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива вместе с США

Трамп также заявил, что хорошо оценивает прошедшие переговоры с иранской делегацией в Исламабаде. По его словам, стороны пришли к согласию по большинству затрагиваемых вопросов, помимо ядерного оружия. Однако в Министерстве иностранных дел Ирана дали прошедшим переговорам с американской стороной совершенно иную характеристику. Здесь заметили, что политическая беседа проходила атмосфере недоверия. Кроме того, мнения сторон по наиболее важным вопросам разошлись принципиально.