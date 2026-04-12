В Роспотребнадзоре призвали убираться в дачных домиках в масках и перчатках

Также важно вымыть все поверхно­сти с применением дезинфицирующих средств.

Источник: Комсомольская правда

Уборка дачных домиков после зимы может стать опасной для здоровья, если в помещения проникали мыши. Грызуны переносят опасные инфекции, заразиться можно даже просто вдохнув пыль, об этом предупредил в разговоре с aif.ru ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Для начала хорошо проветрите все помещения в дачном доме. Для защиты слизистых от пыли с частичками экскрементов грызунов используйте маску и перчатки. Уборку проводите только влажным способом — прежде чем подмести пол, опрыскайте помещения водой, — советует специалист.

По словам эксперта, также важно вымыть все поверхности с применением дезинфицирующих средств, а после уборки тщательно вымыть руки и сменить одежду.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (она же мышиная лихорадка) передается также через продукты и питьевую воду, зараженные выделениями грызунов. Болезнь получила свое название, так как от нее больше всего страдают почки. Несвоевременное выявление ГЛПС может привести к почечной недостаточности, передают «Известия».