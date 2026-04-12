Орбан признал поражение и поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Оппозиционная партия по предварительным данным получила большинство в парламенте Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах в Венгрии. Он выступил с соответствующим заявлением.

«Результаты выборов в Венгрии понятны и болезненны для Фидеса», — заявил Орбан.

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что уже принял по телефону поздравления от Орбана с победой на выборах.

Ранее сообщалось, что оппозиционная партия «Тиса» после подсчета 53,45% голосов получает 136 из 199 мест в парламенте страны. Партии Орбана достаются 57 мест.

Ранее KP.RU сообщил, что в Венгрии завершились парламентские выборы. Явка на выборах стала рекордной еще до их окончания. Основным конкурентом партии Орбана «Фидес» стала возглавляемая Петером Мадьяром партия «Тиса», которая нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, а также на одобрение финансирования киевского режима.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что первая сессия парламента нового созыва, на которой изберут премьер-министра страны, состоится в течение 30 дней после выборов.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше