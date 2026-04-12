Стало известно, как вернуть активность весной без лекарств и БАДов

Чтобы справиться с весенним упадком сил, вовсе не обязательно прибегать к аптечным препаратам. Необходимые микроэлементы и витамины можно получить и из пищи, сообщила aif.ru врач-терапевт Ольга Краснова.
— Восстановиться после зимы будет проще на правильном питании. Обязательно добавляем в рацион свежие овощи и фрукты: 400−500 грамм в день, орехи, мёд, морепродукты и жирные сорта рыбы. Мясо выбираем нежирное, можно разнообразить питание несладкими йогуртами, кефирами, ряженкой, — сказала специалист.
Медик также призвала отказаться от кондитерских изделий и подсолнечного масла. А сладкие десерты врач посоветовала выбирать с заменителями сахара и употреблять их в ограниченном количестве.
Ранее 360.ru рассказал, что причин плохого самочувствия весной может быть множество: от сезонной нехватки витаминов до обострения хронических заболеваний. В большинстве случаев организм справляется сам, но иногда за привычной вялостью скрываются более серьезные нарушения, требующие профессиональной диагностики.