Орбан признал поражение своей партии на выборах

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Об этом он заявил в ходе выступления в воскресенье, 13 апреля.
— Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны, — отметил Орбан, выступая перед сторонниками. Его слова приводит РИА Новости.
В свою очередь, его оппонент Петер Мадьяр из партии «Тиса», которая лидирует на выборах, а своей странице в социальной сети Х заявил, что Орбан поздравил его с победой по телефону.
— Премьер-министр Виктор Орбан поздравил нас с нашей победой по телефону, — говорится в публикации.
По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 37,04 процента протоколов, партия «Тиса» уже получила 51,22 процента голосов. Правящий альянс премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) набирает 40,11 процента голосов. Ультраправая партия «Наша Родина» заручилась поддержкой 6,09 процента избирателей.