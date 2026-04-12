В Петербурге показали выпуск «Ленинградской правды» от 12 апреля 1961 года

В Центральной детской библиотеке Выборгского района Санкт-Петербурга состоялось открытие необычной выставки, приуроченной ко Дню космонавтики. Ее единственным экспонатом стал экстренный выпуск газеты «Ленинградская правда», посвященный триумфальному полету Юрия Гагарина в космос.
История обнаружения этого издания весьма примечательна. Не так давно, разбирая книжный фонд, сотрудники библиотеки нашли газету, аккуратно сложенную вдвое, между страниц одной из книг. Саму книгу последний раз брали в руки в 1961 году, тогда же, когда и состоялся исторический полет. Экстренный выпуск «Ленинградской правды» сохранился в превосходном состоянии.
Выставка дополнена интерактивной программой, которая позволит посетителям больше узнать о знаковой дате в истории страны и о том, как единство многонационального народа СССР способствовало становлению советской космической программы.
Познакомиться с экспонатом можно будет до 19 апреля, в рабочее время библиотеки, передает «Петербургский дневник».
Празднуют День космонавтики и в Москве. Гости парка «Зарядье» увидят новый тематический ролик на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы». Сюжет приурочен ко Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос.