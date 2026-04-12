Bild: США используют «кладбище самолетов» из-за потерь на Ближнем Востоке

США извлекли два самолета-заправщика KC-135 Stratotanker с «кладбища самолетов» из-за потерь на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

США вынуждены использовать самолеты почти 70-летней давности из-за потерь на Ближнем Востоке, пишет Bild.

По данным издания, в марте американский самолет-заправщик КС-135 Stratotanker столкнулся с другим самолетом-заправщиком над Ираком и потерпел крушение. Впоследствии еще пять аналогичных лайнеров оказались повреждены при атаках. Как отмечается, потери ослабили американский парк самолетов-заправщиков, поэтому США стали использовать «старые судна из пустыни».

«Как минимум два самолета-заправщика КС-135 Stratotanker были снова введены в строй на базе Дэвис-Монтан в Аризоне, включая лайнер 68-летней давности», — говорится в материале.

Издание отмечает, что база Дэвис-Монтан («кладбище самолетов») известна списанными лайнерами. Некоторые из них при необходимости могут быть приведены в летное состояние.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше