Диетолог дала советы по выходу из поста

Диетолог Самойлова: выходить из поста следует несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Тем, кто соблюдал Великий пост, следует постепенно возвращаться к привычному рациону. Определенные ограничения следует соблюдать еще несколько дней после Пасхи, об этом заявила aif.ru диетолог Анастасия Самойлова.

— С понедельника можно включить в рацион белое мясо, приготовленное на пару, мягкие сыры и кисломолочные продукты низкой жирности — йогурт, кефир, мягкий творог. Однако избегайте жареных, острых и солёных блюд, — сказала эксперт.

С третьего дня разрешаются небольшие порции животного жира, яйца всмятку. И лишь ближе к концу недели можно возвращаться к обычному питанию, то есть употреблять мясные блюда на постоянной основе, считает диетолог.

Напомним, что Пасха отмечается в этом году 12 апреля. С праздником россиян поздравил президент Владимир Путин. Он отметил, что этот праздник приносит людям искреннюю радость и веру в лучшее, а также объединяет граждан вокруг традиций и ценностей, передает RT.