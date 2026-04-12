Авитаминоз налицо: врач рассказала, как заподозрить нехватку витамина С по состоянию кожи

Нехватка витаминов часто наблюдается в весенний период, такое состояние может привести к тяжелым заболеваниям. Так, например, дефицит витамина С способен провоцировать начало цинги, сообщила в беседе с aif.ru врач-дерматовенеролог Марина Леонова.
— Проявлениями цинги могут быть ярко выраженная сухость кожи, серый цвет лица, образование в области ног синяков непонятного происхождения. Если не обратиться к врачу, можно остаться без зубов и даже заработать поражение головного мозга, — предупредила медик.
Доктор подчеркнула, что при своевременном обращении к специалисту цинга лечится просто — в основном восполнением витамина С и назначением специальной фруктовой диеты.
Большое значение в самочувствии имеет и показатель запасов железа — ферритин, рассказал ранее 360.ru. Его нехватка возникает из-за того, что человек ест меньше красного мяса и свежей зелени. Недостаток приводит к упадку сил и анемии.