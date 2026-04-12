Инфекционист Поздняков: при работе в огороде можно заразиться столбняком

Работа в огороде связана с рисками заражения паразитами и столбняком, об этом предупредил в беседе с aif.ru врач-инфекционист Андрей Поздняков.
— Работа с землей может быть чревата негативными последствиями. Дело в том, что в почве обитают бактерии, вызывающие столбняк — клостридии. Они проникают в организм через повреждения кожи: царапины, ссадины, которые легко получить, работая на участке, — пояснил медик.
Врач добавил, что также повышается риск заражения паразитами. Они попадают в организм через грязные руки, немытые продукты или воду. Чаще всего встречаются аскариды, острицы, другие почвенные гельминты, а также лямблии.
Ранее «Известия» рассказали, что инкубационный период столбняка длится от одного дня до 30 суток. Чтобы вовремя принять меры и спасти жизнь, врач советует обращать внимание на первые симптомы заболевания. Так, появляется напряжение жевательных мышц — сначала затрудняется открывание рта, а потом становится невозможно даже разомкнуть зубы.