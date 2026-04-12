Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около двухсот человек погибли в результате авиаудара по рынку в Нигерии

В результате авиаудара нигерийских военных по деревенскому рынку на северо-востоке страны погибло не менее 200 человек. Трагедия произошла в деревне на границе штатов Йобе и Борно, в районе Джилли. В этом районе военно-воздушные силы Нигерии проводили операцию против исламистских группировок, пишет Reuters.

По предварительным данным, военные наносили удары по боевикам «Боко Харам»*, однако бомбы попали по оживленному торговому ряду.

Местные власти и жители подтверждают факт удара и сообщают о колоссальных жертвах. Один из местных советников и традиционный лидер района, Фучимерам Лаван Занна Нур Гейдам, заявил журналистам о гибели более 200 человек. Эту информацию также подтвердили три других местных жителя и представитель международной гуманитарной организации.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Йобе заявило, что получило предварительную информацию о происшествии и жертвах среди торговцев. В ответ на сообщения о жертвах среди гражданского населения ВВС Нигерии заявили о создании специальной комиссии для расследования инцидента и немедленном направлении своих представителей для выяснения всех обстоятельств произошедшего, говорится в публикации.

В феврале в результате вооруженного нападения на деревню в нигерийском штате Замфара погибли по меньшей мере 50 человек. Также боевики похитили из населенного пункта нескольких женщин и детей.

*Группировка, присягнувшая на верность ИГ, запрещенной в России террористической организации.