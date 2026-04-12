Гергиев дал старт юбилейному Пасхальному фестивалю

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Юбилейный XXV Московский Пасхальный фестиваль стартовал в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ). Открыл фестиваль его художественный руководитель, генеральный директор ГАБТ и народный артист РФ Валерий Гергиев, передает корреспондент ТАСС.
«Надеюсь, что мы сможем реализовать все наши планы. Это, пожалуй, один из самых насыщенных по количеству выступлений, по количеству городов фестиваль. И за его двадцатипятилетнюю историю мы, конечно, побывали, во многих местах — чуть ли не в 70 регионах в рамках одного фестиваля — так в чем-то это, может быть, даже рекордный проект», — обратился к журналистам перед началом концерта Гергиев.
В 2026 году фестиваль посвятили 90-летию советского государственного и политического деятеля Юрия Лужкова. Как отметил Гергиев, его вклад в поддержку культурных инициатив и формирование современной культурной среды России трудно переоценить.
Новый сезон фестиваля — рекордный по продолжительности и насыщенности программ. Особое внимание уделено празднованию 135-летия Сергея Прокофьева и 120-летия Дмитрия Шостаковича. В мероприятиях по всей России примет участие Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева.
В программе сегодняшнего, московского, концерта — Римский-Корсаков (увертюра «Светлый праздник»), Сергей Прокофьев («Скифская сюита»), Игорь Стравинский (сюита из балета «Жар Птица»), Сергей Прокофьев (Симфония № 5 си бемоль мажор). Перед зрителями выступил Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением маэстро.
О программе.
В рамках фестиваля на Исторической сцене ГАБТ будут показаны две крупные оперные постановки: «Отелло» Джузеппе Верди и монументальная «Война и мир» Сергея Прокофьева. Впервые Хоровая программа фестиваля будет представлена на Новой сцене Большого театра с участием Казахского камерного хора и Северного русского народного хора, который в этом году отмечает 100-летний юбилей.
В рамках симфонической программы фестиваля Гергиев и ведущие музыканты двух главных сцен России за 29 дней преодолеют более 20 тыс. км и посетят почти четыре десятка городов России. Помимо столицы, выступления пройдут в Твери, Владимире, Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле, Тихвине, Петербурге, Череповце, Вологде, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Омске, Кемерове, Томске, Красноярске, Новосибирске, Челябинске, Уфе, Черном Отроге, Оренбурге, Саратове, Астрахани, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Саранске, Пензе, Самаре, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах. Воткинск, родина Петра Чайковского, и Смоленск, родина Михаила Глинки, станут местами встречи двух событий: XХV Московского Пасхального фестиваля и III Фестиваля музыкальных приношений «Гений места».
О фестивале.
Фестиваль был основан в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и правительства Москвы, а с 2003 года носит статус всероссийского проекта при поддержке президента РФ. XXV Московский Пасхальный фестиваль пройдет при поддержке правительства Москвы, Минкультуры России и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.