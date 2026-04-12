Вратарь «Зенита» Адамов недоволен ничьей в матче РПЛ с «Краснодаром»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» недовольны ничьей в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги с «Краснодаром». Об этом журналистам заявил вратарь команды Денис Адамов.
Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» дома сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1. С 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления бразильского полузащитника Педро.
«Мы первые 45 минут владели инициативой. Потом немного подустали, подсели. Может, силы закончились. На второй тайм вышли, вроде тоже контролировали игру до гола. А дальше пропустили, удаление. После удаления тяжело было. Конечно, реагируем на ничью неспокойно. Хотели победить и выходить на первое место», — сказал Адамов.
Также он отметил, что о справедливости красной карточки ему трудно судить, так как момент был от него далеко, эпизод мог увидеть лишь по табло.
После 24 туров «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 52 очка.