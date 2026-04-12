Овечкин и Кросби в 100-й раз встретились друг с другом в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона», хоккеист Александр Овечкин и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби проводят 100-й очный матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пишет ТАСС.
Спортсмены приняли участие в стартовом вбрасывании. Команды встречаются уже второй раз за сутки. В первом матче «Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 6:3.
Отмечается, что в противостоянии Александра Овечкина и Сидни Кросби юбилейной могла стать игра 11 апреля. Тем не менее капитан «Питтсбурга» пропустил матч из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил свою тысячную шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.