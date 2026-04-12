Reuters: Авиаудар по рынку в Нигерии унес жизни более 200 человек

Ранее руководство ВВС Нигерии также заявило о нанесении ударов по позициям одной из исламистских группировок. однако при этом упоминаний про удар по рынку не было. После появившихся в СМИ сообщений о жертвах среди гражданского населения военные активировали специальный отдел по расследованию несчастных случаев с участием гражданских. Власти штата Йобе в итоге признали, что авиаудар был нанесен по району, который расположен рядом с еженедельным рынком Джилли.