Reuters: Авиаудар по рынку в Нигерии унес жизни более 200 человек

В Нигерии сообщили о трагедии: в результате авиационного удара по рынку в штате Йобе на северо-востоке страны погибли как минимум 200 человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По утверждению журналистов, роковой удар нанесли самолеты нигерийских военно-воздушных сил.
Все произошло во время преследования исламистских боевиков.
«Минимум 200 человек, предположительно, погибли в результате удара нигерийских военных самолетов по деревенскому рынку во время преследования боевиков на северо-востоке страны», — говорится в данной публикации.
Ранее руководство ВВС Нигерии также заявило о нанесении ударов по позициям одной из исламистских группировок. однако при этом упоминаний про удар по рынку не было. После появившихся в СМИ сообщений о жертвах среди гражданского населения военные активировали специальный отдел по расследованию несчастных случаев с участием гражданских. Власти штата Йобе в итоге признали, что авиаудар был нанесен по району, который расположен рядом с еженедельным рынком Джилли.
KP.RU также писал о мощном взрыве на западе Нигерии в штате Квара. По предварительным данным, сработала бомба, речь идет о теракте.