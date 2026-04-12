Кривцов считает, «Краснодар» не должен расслабляться после матча с «Зенитом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» не должны расслабляться после матча 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом», в чемпионской гонке ничего не изменилось. Такое мнение журналистам высказал полузащитник краснодарцев Никита Кривцов.
Ранее ТАСС сообщал, что «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. С 78-й минуты гости играли в большинстве после удаления бразильского полузащитника петербуржцев Педро.
«Как минимум — приобретенное одно очко. Хотелось бы дожать, но немного не получилось. Ничего страшного. Должны были забивать. Всегда с удалением у соперника проще играть. В чемпионской гонке что-то изменилось бы, если бы победили. Сейчас расслабляться нельзя. Будем чуть более сконцентрированными», — сказал Кривцов.
Также он рассказал, что у полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна повреждена нога после столкновения с Педро, после которого бразилец получил красную карточку.
После 24 туров «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ с 53 очками. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 52 очка.