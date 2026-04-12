Мокрый снег в пути: какая погода в Хабаровском крае 13 апреля

В Хабаровском крае 13 апреля погода разделит регион на контрасты — где-то уже капает весна, а где-то она ещё скрипит снегом под ногами. В регионе ожидаются осадки и резкие перепады температур.
В Хабаровске утро началось с облачности и нулевой температуры, но ощущается как −7 из-за ветра. Днём воздух прогреется до +7, при этом синоптики предупреждают о кратковременных осадках — дождь будет переходить в снег. К полудню станет чуть мягче, но полностью от зимних привычек день так и не избавится.
В Комсомольске-на-Амуре спокойнее: без осадков, переменная облачность и до +6 днём. Однако ветер делает своё дело — по ощущениям холоднее примерно на 8 градусов. Весна здесь осторожная, как человек, который проверяет лёд перед каждым шагом.
Южные районы — Вяземский и Бикин — уже ближе к оттепели. Там фиксируются +3…+8 градусов, но с дождём и мокрым снегом. Видимость местами падает до 4 километров, а влажность почти достигает предела — воздух буквально можно «потрогать».
На побережье и севере всё строже. В Советской Гавани около нуля и без осадков, а вот в Николаевске-на-Амуре днём ожидается снег и до −1. В Чумикане и Охотске и вовсе морозно: −8…-9 утром и максимум около нуля днём, без осадков, но с плотной облачностью.
День получится неровный, как весенний лёд на Амуре: где-то уже вода, где-то ещё держит. И, судя по прогнозу, весна не спешит — она здесь всегда приходит не по календарю, а по настроению.