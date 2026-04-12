Филиппо призвал прекратить финансировать Украину после кадров мобилизации

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансировать Украину после того, как увидел в Сети кадры силовой мобилизации в ВСУ.
Его возмутил ролик, на котором группа мужчин, предположительно, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), похищают человека, несмотря на протесты прохожих.
— Это евро-зеленская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на 17 миллиардов евро, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграет сегодня вечером! Они похищают людей прямо с улиц, чтобы отправить их на передовую Североатлантического альянса и подпитывать коррупцию! — написал политик в соцсети X.
Он подчеркнул, что Франция не должна финансировать «этот преступный режим».
Сотрудники ТЦК под Ровно на западе Украины при насильственной мобилизации распылили газовый баллончик в машину, где находилась беременная жена военнообязанного. Об этом 4 апреля написало украинское издание «Страна». Баллончик применили против мужчины, который отказывался покидать автомобиль. Позже его вытащили и затолкали в автобус ТЦК.