В Волгоград на Пасху прибыл Благодатный огонь: фото из храма

В тот же день фонд Андрея Первозванного доставил святыню в Москву, в храм Христа Спасителя, а затем на автомобиле примерно за 10−12 часов — в Волгоград. В пасхальный вечер храм Александра Невского был заполнен народом: верующие зажигали от лампады свои свечи, делились огоньками друг с другом и поздравляли с праздником. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с жителями посетил службу и поставил свечи.