В Волгоград на Пасху прибыл Благодатный огонь: фото из храма

Верующие встретили святыню в кафедральном соборе Александра Невского после Пасхальной великой вечерни и смогли забрать частичку огня домой.

Верующие встретили святыню в кафедральном соборе Александра Невского после Пасхальной великой вечерни и смогли забрать частичку огня домой.

Как пояснил исполняющий обязанности руководителя комиссии по канонизации святых Волгоградской епархии Илья Неклюдов, накануне, в Великую субботу, в Кувуклии храма Воскресения Христова в Иерусалиме зажегся Благодатный огонь, в храме присутствовали представители различных христианских церквей, в том числе Русской православной церкви, и множество паломников из разных стран мира.

В тот же день фонд Андрея Первозванного доставил святыню в Москву, в храм Христа Спасителя, а затем на автомобиле примерно за 10−12 часов — в Волгоград. В пасхальный вечер храм Александра Невского был заполнен народом: верующие зажигали от лампады свои свечи, делились огоньками друг с другом и поздравляли с праздником. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с жителями посетил службу и поставил свечи.