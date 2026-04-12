Выставку деревянной скульптуры «Собор Святых» (6+) открыли в Нижнем

Выставка «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» (6+) открылась на Пасху в Манеже в Нижегородском кремле.
Об этом сообщает в своём Max-канале глава региона Глеб Никитин, принявший участие в церемонии открытия экспозиции вместе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
На выставке можно видеть свыше 70 образцов деревянной храмовой скульптуры Нижегородского Поволжья XVII-го — начала XX веков. Самый древний экспонат, по словам губернатора, — полихромная скульптура Николая Можайского ХVII века из собрания Нижегородского государственного музея-заповедника.
47 экспонатов до открытия год с лишним были на реставрации в научном центре имени Грабаря.
Оказывается, сакральная пластика — один из традиционных видов народных промыслов, бытовавших в Нижегородском крае наряду с, пожалуй, более известными хохломской росписью, топорной игрушкой или глухой домовой резьбой.
Манеж стал культурным пространством, где успешно сотрудничают власти духовные и светские. Так, в 2021 году первой экспозицией, открывшейся в отреставрированном Манеже, стала выставка икон «Небесный Нижний», а в 2025—2026 году там работала уникальная выставка иконописи Виктора Васнецова «Радость праведных».
Выставка «Собор святых» будет действовать в кремле до сентября 2026 года.
