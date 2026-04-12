Орбан заявил, что партия «Фидес» будет служить Венгрии даже в оппозиции

Партия Виктора Орбана будет служить Венгрии и нации.

Источник: Комсомольская правда

Партия «Фидес» продолжит служить Венгрии даже в оппозиции. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации», — сказал премьер, выступая перед сторонниками в штабе партии.

Орбан отметил, что «Фидес» вместе со своими партнерами по правящей коалиции честно и самоотверженно вела предвыборную кампанию. Однако партия проиграла.

Ранее Орбан признал поражение «Фидес» на парламентских выборах в Венгрии. Он поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой.

Как сообщал KP.RU, венгерская оппозиция набрала после подсчета 53,45% голосов получает 136 из 199 мест в парламенте Венгрии. Партия Орбана может рассчитывать на 57 депутатских мест.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше