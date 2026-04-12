Назван неожиданный фактор быстрого старения мозга

Одним из факторов, который способствует быстрому старению мозга, является одиночество. Об этом и других факторах риска рассказал изданию «Абзац» врач-невролог Валерий Новоселов.
— Одиночество приводит к быстрому старению мозга и развитию дегенеративных заболеваний, так как человек — существо социальное. Также тяжелый же стресс, вызванный болезнью или гибелью родственников, наносит организму серьезный урон, — считает доктор.
А вот мягкий стресс, напротив, будет благоприятно влиять на здоровье мозга. Это, например, физическая нагрузка или эмоции от кино: такой стресс приводит к активации всех жизненных сил, заявил врач.
Ранее KP.RU отметил, что одиночество реально способно вызывать физиологические изменения в организме, которые в итоге влияют на старт различных заболеваний и даже на повышенный риск смерти.