Назван неожиданный фактор быстрого старения мозга

Одиночество приводит к развитию дегенеративных заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Одним из факторов, который способствует быстрому старению мозга, является одиночество. Об этом и других факторах риска рассказал изданию «Абзац» врач-невролог Валерий Новоселов.

— Одиночество приводит к быстрому старению мозга и развитию дегенеративных заболеваний, так как человек — существо социальное. Также тяжелый же стресс, вызванный болезнью или гибелью родственников, наносит организму серьезный урон, — считает доктор.

А вот мягкий стресс, напротив, будет благоприятно влиять на здоровье мозга. Это, например, физическая нагрузка или эмоции от кино: такой стресс приводит к активации всех жизненных сил, заявил врач.

Ранее KP.RU отметил, что одиночество реально способно вызывать физиологические изменения в организме, которые в итоге влияют на старт различных заболеваний и даже на повышенный риск смерти.