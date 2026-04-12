Кардиолог заявила о связи инфаркта у женщин с гормональными изменениями

Женщин охраняют эстрогены, они защищают от тромбов.

Источник: Комсомольская правда

Инфаркты у женщин чаще всего диагностируют после 50 лет в период менопаузы, так как работа сердца и сосудов напрямую связаны с гормональными изменениями. Об этом заявила aif.ru кардиолог Анна Ефремушкина.

— Женщин хорошо охраняют эстрогены, они защищают от тромбов, от развития сердечно-сосудистой патологии довольно долго. Сложности начинаются, когда половая функция угасает. Средний возраст менопаузы — 50 лет, — предупредила специалист.

Врач отметила, что мужчины начинают болеть в более раннем возрасте. У молодых женщин, по словам доктора, инфаркты случаются редко.

Ранее «Москва 24» сообщила, что употребление фастфуда, хронический стресс и наследственность увеличивают риск развития инфаркта. Способствовать развитию инфаркта миокарда может даже холод — он вызывает сужение периферических сосудов, что ведет к росту артериального давления.