Кардиолог заявила о связи инфаркта у женщин с гормональными изменениями

Инфаркты у женщин чаще всего диагностируют после 50 лет в период менопаузы, так как работа сердца и сосудов напрямую связаны с гормональными изменениями. Об этом заявила aif.ru кардиолог Анна Ефремушкина.
— Женщин хорошо охраняют эстрогены, они защищают от тромбов, от развития сердечно-сосудистой патологии довольно долго. Сложности начинаются, когда половая функция угасает. Средний возраст менопаузы — 50 лет, — предупредила специалист.
Врач отметила, что мужчины начинают болеть в более раннем возрасте. У молодых женщин, по словам доктора, инфаркты случаются редко.
Ранее «Москва 24» сообщила, что употребление фастфуда, хронический стресс и наследственность увеличивают риск развития инфаркта. Способствовать развитию инфаркта миокарда может даже холод — он вызывает сужение периферических сосудов, что ведет к росту артериального давления.