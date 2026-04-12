Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали обманывать россиян, обещая перерасчет за ЖКУ

Под предлогом уточнения данных и предоставления скидок они пытаются выманить персональную информацию.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о перерасчете оплаты коммунальных услуг. О новом способе мошенничества рассказал NEWS.ru доцент РФ Петр Щербаченко.

— Мошенники рассылают сообщения о перерасчете платежей за ЖКУ, под предлогом уточнения данных или предоставления скидок они пытаются выманить персональную информацию и СМС-коды доступа к личным кабинетам, — предупредил эксперт.

Специалист подчеркнул, что при подозрительном звонке важно сразу же прекратить общение с незнакомыми людьми. Если же уведомление попадает в почтовый ящик, то лучше перезванивать не по указанным номерам, а напрямую поставщику услуг, либо в управляющую компанию.

KP.RU сообщил о еще одной уловке мошенников. В мессенджере создается поддельный чат дома или туда вступает новый «сосед». Злоумышленник пользуется тем, что доверие к соседям выше, чем к объявлениям на столбах, а в многоквартирных домах, как правило, даже в своем подъезде не всех в лицо знаешь. Срабатывает психология сообщества и настоящие жители дома теряют бдительность.