Сперцян чувствует осадок после ничьей с «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян чувствует осадок после ничейного результата матча 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом он рассказал журналистам.
Ранее ТАСС сообщал, что «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1.
«Конечно, немного осадок остался. Надо было больше контролировать мяч, больше искать возможностей забить. А так в целом положительные эмоции. “Зенит” — сильный соперник, мы немного недорабатывали, не добегали. В перерыве исправились. Во втором тайме у “Зенита”, наверное, не было ни одного момента. Значит, мы справились хорошо», — сказал Сперцян.
С 78-й минуты гости играли в большинстве после удаления бразильского полузащитника петербуржцев Педро, который нарушил правила в единоборстве со Сперцяном. «Серьезная ли травма? Посмотрим, сейчас перемотана нога. Посмотрим, не отечет ли», — отметил капитан «Краснодара».
После 24 туров «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ с 53 очками. «Зенит» расположился на второй строчке, имея в активе 52 очка.