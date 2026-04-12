Сперцян чувствует осадок после ничьей с «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

«Конечно, немного осадок остался. Надо было больше контролировать мяч, больше искать возможностей забить. А так в целом положительные эмоции. “Зенит” — сильный соперник, мы немного недорабатывали, не добегали. В перерыве исправились. Во втором тайме у “Зенита”, наверное, не было ни одного момента. Значит, мы справились хорошо», — сказал Сперцян.