Орбан заявил, что партия «Фидес» продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, 12 апреля, сказал, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции.
— Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить родине и венгерской нации, — заявил он, выступая перед сторонниками в штабе партии, передает РИА Новости.
Виктор Орбан ранее признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Его оппонент Петер Мадьяр из партии «Тиса» на своей странице в соцсети Х заявил, что Орбан поздравил его с победой по телефону.
По данным Национального избирательного бюро после обработки 37,04 процента протоколов, партия «Тиса» уже получила 51,22 процента голосов. Правящий альянс Виктора Орбана «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия набрала 40,11 процента голосов. Ультраправая партия «Наша Родина» заручилась поддержкой 6,09 процента избирателей.
Голосование завершилось 12 апреля в 20:00 по московскому времени, явка избирателей составила 77,8 процента.