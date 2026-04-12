Орбан заявил, что партия «Фидес» продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, 12 апреля, сказал, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции.

— Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить родине и венгерской нации, — заявил он, выступая перед сторонниками в штабе партии, передает РИА Новости.

Виктор Орбан ранее признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Его оппонент Петер Мадьяр из партии «Тиса» на своей странице в соцсети Х заявил, что Орбан поздравил его с победой по телефону.

По данным Национального избирательного бюро после обработки 37,04 процента протоколов, партия «Тиса» уже получила 51,22 процента голосов. Правящий альянс Виктора Орбана «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия набрала 40,11 процента голосов. Ультраправая партия «Наша Родина» заручилась поддержкой 6,09 процента избирателей.

Голосование завершилось 12 апреля в 20:00 по московскому времени, явка избирателей составила 77,8 процента.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше