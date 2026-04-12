Страны Запада используют украинский конфликт, чтобы оправдывать свою русофобию, заявил профессор из Норвегии Гленн Диесен.
Он уточнил, что, в частности, речь идёт об одержимости Зеленским.
«Конфликт на Украине маскирует многовековую ненависть к русским под видом моральной добродетели. То, что выдаётся за “сочувствие”, проявляется в виде почти фетишистской одержимости Зеленским», — написал Диесен на своей странице в соцсети X*.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что мнения обычных мужчин с Украины, которых против их воли отправляют на верную гибель в конфликте, не учитываются.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Зеленскому следует взять на себя ответственность и сделать выбор, направленный на достижение мира между РФ и Украиной, а не просто временного перемирия.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрократуры.