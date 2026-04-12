В Камбодже открыли первый памятник крысе-саперу, обнаружившей более 100 мин

В камбоджийском Сиемреапе установили первый в мире памятник крысе-саперу, благодаря которой были спасены десятки жизней. Об этом сообщает BBC News.
Скульптуру гигантской хомяковой крысы по кличке Магава вырезали из местного камня. По данным издания, ее открыли в Международный день информирования о минной опасности.
С 2016 года Магава занималась поиском мин в Камбодже. За пять лет она обнаружила более сотни взрывных устройств, очистив свыше 141 тысячи квадратных метров территории.
Более миллиона граждан до сих пор живут и работают в районах, где сохраняется угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов.
