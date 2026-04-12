Гражданин США рассказал, почему перешел из протестантизма в православие

Корреспондент телеканала RT Оливия Флинн узнала, почему все больше граждан Соединенных Штатов выбирают православие. Для этого она поговорила с американцами, которые совершили переход в другую конфессию.

— Я искал первоначальную церковь. Рос я в протестантской среде, и мне как будто чего-то не хватало. Сначала думал: может, мне просто следует ходить в другую церковь или к другому пастору? Но в итоге я понял, что глубины во многих аспектах недоставало самой вере, — рассказал журналистке издания один из новообращенных.

В Соединенных Штатах Америки наблюдается рост популярности православия среди населения, основную массу прихожан составляют молодые мужчины из поколения Z. Об этом сообщил ранее RT, ссылаясь на американские СМИ.

Так, The Orthodox Observer написал, что православная церковь стала одной из немногих религиозных общин в стране, показывающих реальный рост.

Ранее режиссер-документалист из США Реджинальд Тремблей, который переехал в Крым, рассказал, что полюбил полуостров и принял здесь православие. Он также сообщил, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше