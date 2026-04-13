Береста как бюллетень: в средневековом Новгороде рождалась русская демократия

Такую догадку высказывали еще в XIX веке историки, у которых не было в руках ни одной берестяной грамоты. По летописям, договорам с князьями, по самой природе вечевого строя они чувствовали: в Новгороде умели писать не только элиты. И тогда же они вспомнили Афины. Николай Карамзин писал, что новгородское вече похоже на афинское народное собрание. И добавлял: образец новгородской политической системы надо искать не у немцев, а в «первобытном составе всех Держав народных, от Афин и Спарты».