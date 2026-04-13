Что можно, а что нельзя делать в Светлый понедельник 13 апреля 2026

Ипатий учит, что чудо начинается там, где заканчивается логика мести. Пока мы ищем справедливости в возмездии, мы остаемся в плоском, материальном мире. Как только мы, подобно этому святому, просим добра для врага, мы открываем канал для высшего. Именно поэтому его почитание не угасает, несмотря на тысячелетия. В каждой церковной лавке можно найти икону с суровым, аскетичным ликом, на которой святой держит Евангелие или крест, напоминая нам: истинная сила не в том, чтобы ударить в ответ, а в том, чтобы, будучи убитым, стать источником исцеления для своего убийцы. Ипатий Чудотворец — это камень, брошенный в воду истории, круги от которого расходятся до сих пор, достигая каждого, кто ищет помощи в безвыходной ситуации.