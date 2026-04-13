Что можно и нельзя делать 13 апреля в день Ипатия Чудотворца на Огнище

Православная церковь 13 апреля вспоминает святого Ипатия. В народе празднуют день Ипатия Чудотворца. Но есть еще одно название — Огнище. Все дело в том, что в названную дату сжигали остатки неиспользованных веток, которые были срублены зимой.
Что нельзя делать 13 апреля.
Не рекомендуется оставлять дома беспорядок, разбрасывать вещи. Супругам не стоит спать отдельно друг от друга. Предки верили, что это может грозить расставание на длительное время.
Что можно делать 13 апреля.
По традиции, в названную дату сжигают и старые ветки, которые были срублены зимой, и старые вещи. Кроме того, женщины молились святому и просили о рождении детей.
Согласно приметам, о теплом лете говорит солнечная погода. В том случае, если идет дождь, то лето окажется дождливым. Облака, которые висят низко над землей, предсказывают заморозки.
