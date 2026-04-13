Средний чек по ипотеке в России за год подскочил почти на четверть

Давление на спрос оказал и рост среднего чека: при увеличении суммы кредита даже при прежних ставках ежемесячный платеж заметно вырос. Если исходить из среднего размера кредита на новостройки в 5,7 млн руб. и срока около 27 лет ежемесячный платеж по льготной ипотеке под 6% составляет примерно 35 тыс. руб., оценили в «Эксперт РА». Если же ставки по семейной ипотеке для семей с одним ребенком (на них приходится около половины льготных ипотечных выдач) повысят, как обсуждается, до 10% или 12%, то средний платеж тогда вырастет на 44% и 68%, соответственно. Как говорится в исследовании, это существенно снижает доступность кредитов для части заемщиков.