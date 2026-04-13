Народный календарь. Почему нельзя шуметь на берегу водоемов 16 апреля

В старину верили, что водяной просыпается еще за два дня до 16 апреля, злится, ломает лед, пугает и мучает рыб. Чтобы успокоить духа, ему нужно пожертвовать часть первого улова. Запреты этого дня связаны с бережным отношением к водным ресурсам. Например, запрещено умываться проточной водой, иначе удача может отвернуться. Нельзя шуметь на берегу реки, озера или моря, так как водяной может за это наказать человека. В этот день также лучше не проливать воду на стол, иначе при принятии важного решения можно допустить серьезную ошибку.