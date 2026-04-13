«Я попадаю в лапы перфекциониста, который расчленяет меня»

— Нет, никогда. Но космос всегда меня привлекал как объект. Помню много вечеров с поднятой к небу головой и рассуждениями о происхождении звезд и космического пространства. По-моему, тогда я понял, что конечен, в смысле что есть смерть и что я, скорее всего, здесь не навсегда. Не знаю, как, но это связано — космос и смерть. Эти вещи очень похожи, потому что окутаны некой тайной.