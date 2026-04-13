Там был Юра: День космонавтики в Кремле отпраздновали со звездами

Концерт открыла композитор и друг Юрия Гагарина 96-летняя Александра Пахмутова.

Источник: Известия

Балет с роботом от премьера Большого театра Дениса Родькина, парящий над сценой Дмитрий Маликов, выступление первой актрисы-космонавта Юлии Пересильд, песни Полины Гагариной, Григория Лепса, Алексея Воробьева и полное погружение в безграничность Вселенной — так звезды российской сцены поздравили сотрудников и ветеранов космической отрасли с профессиональным праздником. Торжественный вечер в Кремлевском дворце стал кульминацией первой российской Недели космоса.

От мечты Циолковского к подвигу Гагарина.

Ровно 65 лет назад Юрий Гагарин шагнул в неизвестность, облетел Землю и вернулся героем. Его крылатая фраза «Поехали!» открыла эру пилотируемой космонавтики, а само путешествие укрепило лидерство Советского Союза в космической гонке и объединило мир. В День космонавтики на главной концертной площадке страны — в Кремлевском дворце — торжественный вечер начался точно в запланированное время и сразу с гимна России.

Уже через несколько минут к собравшимся обратился первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, подчеркнув преемственность космических достижений страны — от легендарного старта 1961 года до сегодняшних амбициозных проектов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на торжественной церемонии награждения сотрудников ракетно-космической отрасли в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Кульминацией официальной части стала церемония награждения. Государственные награды вручались тем, кто сегодня продолжает дело первопроходцев космоса.

Указом президента РФ за вклад в создание ракетно-космической техники орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Валентин Шукшунов. Коллектив госкорпорации «Роскосмос» в лице ее генерального директора Дмитрия Баканова — почетным знаком РФ «За успехи в труде». Медалью «За храбрость» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, отмечен Игорь Головатик, а орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, — Иван Дегтярев.

На кремлевской сцене наградили лауреатов премии правительства России имени Юрия Гагарина в области космической деятельности, ученых, конструкторов, профессоров: Александра Александрова, Сергея Баскова, Александра Жукова, Веру Майорову, Ивана Москатиньева, Дмитрия Рачкина, Юрия Роя, Василия Титова и Юрия Угольникова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.

— 65 лет назад Юрий Гагарин произнес свое легендарное «Поехали!», закрепив за нашей страной статус первой космической державы. В этом году по указу президента впервые прошла Неделя космоса. От лица отрасли благодарю главу государства за такую поддержку. Наша цель — показать обществу значение космоса для повседневной жизни. Спутниковая навигация, прогноз погоды, телевизионные трансляции — всё это создано на базе космических технологий. Космос ближе, чем кажется, — сказал со сцены генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Полеты за роялем и балет с роботом.

Перед концертной частью зал окутала космическая тьма, сквозь которую на сцену словно из россыпи звезд проецировали ожившие портреты основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, легендарного конструктора Сергея Королева и его соратников.

А следом на сцену поднялась еще одна живая легенда — 96-летняя Александра Николаевна Пахмутова. Вместе с мужем Николаем Добронравовым они долгие годы дружили с Юрием Гагариным. И пока на экране проецировали редкие архивные фотографии, Пахмутова играла на рояле свою же композицию «Звезды становятся ближе», которую исполнила Полина Гагарина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоПевица Полина Гагарина выступает на концерте.

Среди гостей вечера — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ее полет продолжался трое суток. За это время она совершила 48 витков вокруг Земли и пролетела около 1,97 млн км. Зал стоя приветствовал космическую «Чайку», как ее прозвали во время полета на корабле «Восток-6» еще в 1963 году.

Все номера вечера, конечно, были посвящены космосу. Jony спел свой хит «Комета», Юлия Савичева — песню «Высоко», сделавшую ее знаменитой, а следом Юлия Пересильд, которая весь вечер вела вместе с актером Сергеем Буруновым, исполнила «Эхо любви». Для Юлии это тоже профессиональный праздник: пять лет назад она отправилась на МКС для съемок нескольких сцен для фильма «Вызов».

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского, любимого композитора Сергея Королева, буквально паря над сценой на специальных лебедках, исполнил Дмитрий Маликов, а следом — Юлианна Караулова вышла с песней «Внеорбитные».

Отдельной главой вечера стал рассказ о тех, кто добровольцами отправился в зону СВО. Когда Григорий Лепс запел песню «Спасибо, ребята» в память о погибших воинах, зал снова мгновенно поднялся со своих мест.

Мало кто знает, что с легкой руки космонавта и первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова у всех причастных появилась традиция — перед каждым полетом смотреть «Белое солнце пустыни». Знаковую песню из кинофильма Владимира Мотыля вместе с залом исполнил Александр Маршал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.

Не менее удивительным, чем полет Маликова за роялем, стал танец премьера Большого театра Дениса Родькина с трехметровым космическим прибором. Не обошлось и без главного хита последних лет — песни «Матушка Земля» в исполнении Татьяны Куртуковой и в сопровождении народного ансамбля. Алексей Воробьев исполнил еще одну композицию Александры Пахмутовой «Нежность».

А в завершение космонавты Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев прямо с комической станции передали привет землянам и под барабанный рокот и легендарный хит группы «Земляне» закрыли вечер. Шесть с половиной десятилетий назад голос Гагарина прозвучал над планетой, а сегодня его «Поехали!» стало негласным девизом для всех, кто выбрал космос своей профессией.

