Там был Юра: День космонавтики в Кремле отпраздновали со звездами

— 65 лет назад Юрий Гагарин произнес свое легендарное «Поехали!», закрепив за нашей страной статус первой космической державы. В этом году по указу президента впервые прошла Неделя космоса. От лица отрасли благодарю главу государства за такую поддержку. Наша цель — показать обществу значение космоса для повседневной жизни. Спутниковая навигация, прогноз погоды, телевизионные трансляции — всё это создано на базе космических технологий. Космос ближе, чем кажется, — сказал со сцены генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.