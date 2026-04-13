Календарь на 13 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Неофициальный праздник приурочен ко дню рождения римского политического деятеля Гая Цильния Мецената, жившего в I веке до нашей эры. Он покровительствовал поэтам Вергилию и Горацию. В то время, когда Вергилий выступал против власти, Меценату удалось примирить его с императором. Известно, что Гай Цильний Меценат не только защищал талантливых людей, но и сам заказывал у них и оплачивал литературные произведения. Его имя стало нарицательным — меценатами стали называть людей, которые поддерживают искусство, культуру, науку и другие социальные сферы.