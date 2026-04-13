Глава ЕК фон дер Ляйен: сегодня вечером сердце Европы бьется сильнее

Сердце Европы 12 апреля особенно сильно бьется в Венгрии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя венгерские парламентские выборы.
«Сегодня вечером сердце Европы в Венгрии бьется сильнее», — написала европейский политик в социальной сети X.
Напомним, оппозиционная партия «Тиса» после подсчета 53,45% голосов получала 136 из 199 мест в парламенте Венгрии. Правящая партия «Фидес» может рассчитывать на 57 мандатов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что его партия «Фидес» продолжит работать на благо страны, даже перейдя в оппозицию. Он подчеркнул, что партия вместе со своими партнерами по правящей коалиции честно и самоотверженно вела предвыборную кампанию.
Также Орбан признал проигрыш на парламентских выборах. Премьер-министр Венгрии поздравил лидера оппозиции Петера Мадьяра с победой.