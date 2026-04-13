На трассах «Дон» и «Нева» разрешили ездить быстрее

Максимально разрешенную скорость на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» увеличили. Как ранее сообщал «Автодор», новый режим действует с 13 апреля в связи с отменой зимних ограничений.
Так, с 297-го по 322-й км на участке М-4 «Дон» максимально разрешенная скорость составляет теперь 110 км/ч. На трассе М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга водители могут двигаться со скоростью до 130 км/ч. С такой же скоростью могут двигаться автомобилисты на участке дороги М-4 «Дон» с 517-го по 544-й км в обход Новой Усмани и Рогачевки.
Зимние ограничения начали действовать с октября 2025 года, они необходимы для обеспечения безопасности автомобилистов при ухудшении погодных условий. На участках с разрешенной скоростью до 130 км/ч разрешили двигаться со скоростью до 110 км/ч, а там, где было разрешено 110 км/ч, верхний порог снизили до 90 км/ч.
Трасса M-4 «Дон» соединяет Москву с Новороссийском. Она проходит по территории Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, Республики Адыгея и Краснодарского края. Ее протяженность — 1542 км, из них платные — 1105 км.
Автодорога М-11 «Нева» идет от Московской кольцевой автодороги и примыкает к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Протяженность всей трассы — 669 км, а платных участков — 629 км.
