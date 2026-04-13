Федерация водного поло Украины попросила отменить матч с россиянами

ТАСС, 13 апреля. Федерация водного поло Украины попросила отменить матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе с российской командой. Об этом порталу «Чемпион» сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра.
Встреча должна состояться 13 апреля и начаться в 16:00 мск.
«Об отмене этой игры по понятным причинам, — ответил Дядюра на вопрос о содержании запроса Федерации водного поло Украины в адрес Международной федерации плавания (World Aquatics). — Этот вопрос еще не решен. Он сейчас обсуждается с организаторами. Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно быть».
«Я скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа международной федерации. Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, я смогу со стопроцентной уверенностью сказать, что поединка не будет», — добавил он.
Украинская команда в полуфинале турнира за 5−8-е места уступила сборной Австралии — 15:21. Ранее ТАСС сообщал, что россияне на этой же стадии проиграли румынам (12:16).
Для сборной России по водному поло этот турнир является первым под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвуют в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.